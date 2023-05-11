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Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
36
Ираклион
36
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни в Pentamodi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 333,200
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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