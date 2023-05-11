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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
36
Ираклион
36
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16 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 комнаты в Astiraki, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Astiraki, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 комнаты в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальни в Айтанья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 3 спальни в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 649,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
Таунхаус 2 спальни в Analipsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 1 спальня
Kato Gouves, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 263,000
Предлагается на продажу прекрасный 3-этажный двухквартирный дом, расположенный в закрытом ко…
Таунхаус 3 спальни в Вайонья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Вайонья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
Таунхаус 7 спален в Марафитис, Греция
Таунхаус 7 спален
Марафитис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Vasilies, Греция
Таунхаус 5 спален
Vasilies, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 570,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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