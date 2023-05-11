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Греция
Крит
периферия Крит
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Ираклион, Греция
District of Heraklion
36
Ираклион
36
Таунхаус
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16 объектов найдено
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Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
4
2
3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
4
3
3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 комнаты
Astiraki, Греция
2
1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3
2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
6
2
3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 3 спальни
Kato Gouves, Греция
4
2
1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни
Kato Gouves, Греция
5
3
1
€ 649,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
Таунхаус 2 спальни
Analipsi, Греция
3
1
1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
Панормос, Греция
3
3
1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня
Kato Gouves, Греция
2
1
€ 263,000
Предлагается на продажу прекрасный 3-этажный двухквартирный дом, расположенный в закрытом ко…
Таунхаус 3 спальни
Вайонья, Греция
5
1
1
€ 450,000
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
Таунхаус 7 спален
Марафитис, Греция
10
4
1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален
Vasilies, Греция
7
3
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
€ 550,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
€ 570,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция
с видом на горы
с бассейном
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