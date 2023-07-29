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Дома с бассейном в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
203
Ираклион
203
Лимин-Херсонису
26
Гази
15
Малия
10
Арханес
7
District of Malevizi
6
70 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Херсониссос, Греция
Вилла 3 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в жилом комплексе…
€ 465,000
Вилла 4 комнаты в Аммудара, Греция
Вилла 4 комнаты
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€ 499,000
Вилла 3 комнаты в Kato Gouves, Греция
Вилла 3 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Вилла 3 комнаты в Kato Gouves, Греция
Вилла 3 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Вилла 3 комнаты в Гурнес, Греция
Вилла 3 комнаты
Гурнес, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Вилла 4 комнаты в Vasilies, Греция
Вилла 4 комнаты
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагается на продажу очаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представл…
€ 850,000
Вилла 4 комнаты в Kounavi, Греция
Вилла 4 комнаты
Kounavi, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
€ 650,000
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€ 380,000
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 350,000
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 383,000
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 350,000
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Вилла 2 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 305,500
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 500,000
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 540,000
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 380,000
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€ 280,000
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€ 280,000
Вилла 4 комнаты в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
€ 1,600,000
Дом 4 спальни в Analipsi, Греция
Дом 4 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровни…
€ 650,000
Дом 7 спален в Гувес, Греция
Дом 7 спален
Гувес, Греция
Комнаты 7
Площадь 570 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 570 m2, 3 Уро…
€ 1,200,000
Дом 6 спален в Kokkini Chani, Греция
Дом 6 спален
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 6
Площадь 420 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 420 m2, 2 Уровни, …
€ 600,000
Вилла 6 комнат в Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат
Keramoutsi, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€ 590,000
Вилла 7 комнат в Gournes, Греция
Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
€ 700,000
Вилла 3 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€ 349,000
Вилла 2 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€ 2,400,000
Вилла 3 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
€ 349,000
Вилла 7 спален в Patsides, Греция
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€ 1,750,000
Вилла 4 комнаты в Rogdia, Греция
Вилла 4 комнаты
Rogdia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€ 1,050,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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