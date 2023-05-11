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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в периферийная единица Ираклион, Греция
District of Heraklion
101
Ираклион
101
Лимин-Херсонису
13
Гази
11
Малия
7
Арханес
4
Коттедж
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43 объекта найдено
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Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
3
1
2
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1
2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
4
2
2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
4
1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
6
2
2
€ 520,000
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комната
Analipsi, Греция
1
2
€ 440,000
Предлагаем на продажу дом площадью 370 кв.м, который состоит из шести отдельных квартир. Дом…
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
5
3
3
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни
Лимин-Херсонису, Греция
3
1
1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 61 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 8 спален
Аммудара, Греция
11
5
1
€ 850,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
€ 140,000
Продается коттедж площадью 180 кв.м, построенный на земельном участке 432 кв.м. Дом состоит …
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
5
2
1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
8
3
1
€ 680,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
Коттедж 1 комната
Karteros, Греция
1
1
€ 740,000
Продается коттедж общей площадью 750 кв.м в курортном пригороде Ираклиона. Коттедж имеет маг…
Коттедж 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
1
€ 711,000
Предлагаются на продажу два таунхауса в комплексе на первой линии, на острове Крит. Таунхаус…
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4
2
1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
10
3
1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Коттедж 3 спальни
Keramoutsi, Греция
5
1
1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спален
Ахлада, Греция
10
3
1
€ 350,000
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
6
2
1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5
2
1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спален
Гурнес, Греция
9
2
1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 6 спален
Агия Пелагия, Греция
9
3
1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
1
€ 215,000
Продается Коттедж и Бизнес в курортном поселке Гувес.В доме недавно был проведен ремонт.Рядо…
Коттедж 1 спальня
Fournofarago, Греция
2
1
2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 2 спальни
Агиос Власиос, Греция
4
2
1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален
Skotino, Греция
8
3
1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 1 спальня
Kato Gouves, Греция
2
1
1
€ 290,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 5 спален
Херсониссос, Греция
6
2
1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
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