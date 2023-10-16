Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Ираклион

Жильё в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
255
Ираклион
255
Лимин-Херсонису
32
Гази
21
Малия
9
Арханес
8
District of Malevizi
7
District of Gortys
3
269 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Квартира 1 спальня в Аммудара, Греция
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Таунхаус 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Квартира 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€250,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 108 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Четвер…
€324,500
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 99 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Третий …
€308,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Кноссос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€481,580
Дом 2 спальни в Agios Mamas, Греция
Дом 2 спальни
Agios Mamas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Detached house with a garden is located in Agios Mamas beach area 1000 meters from sandy bea…
€110,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Влихада, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Влихада, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Замечательная возможность изысканной квартиры площадью 45 м2 на Бал…
€119,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж -1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Ираклион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти