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Виллы с бассейном в Яница, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Метони, Греция
Вилла 4 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 299,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Яница, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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