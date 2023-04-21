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Греция
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периферия Центральная Македония
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19 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 3 спальни
Alonia, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Эйинион, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 2 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 79,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Эйинион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Вилла 6 спален
Nea Agathoupoli, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 3 спальни
Platanos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален
Эйинион, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 спальни
Alonia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 82,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Коттедж 1 спальня
Alonia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 299,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальни
Метони, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален
Метони, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Kolindros, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Параметры недвижимости в Яница, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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