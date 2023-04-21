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Коттеджи с видом на горы в Яница, Греция

Эйинион
3
Kolindros
1
Александрия
1
Поликастрон
1
Коттедж В архив
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15 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в demos pellas, Греция
Коттедж 3 спальни
demos pellas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 3 спальни в Alonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Alonia, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Эйинион, Греция
Коттедж 4 спальни
Эйинион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый эт…
Коттедж 2 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 2 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 79,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Platanos, Греция
Коттедж 3 спальни
Platanos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален
Эйинион, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Метони, Греция
Коттедж 4 спальни
Метони, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Метони, Греция
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Klidi, Греция
Коттедж 4 спальни
Klidi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальни в Метони, Греция
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 2 спальни в Nea Kavala, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kavala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни в Alonia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alonia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж с…

Параметры недвижимости в Яница, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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