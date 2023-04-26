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Таунхаусы с видом на море в Георгиополис, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Георгиополис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
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