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Дома в Георгиополис, Греция

6 объектов найдено
Дом в Георгиополис, Греция
Дом
Георгиополис, Греция
€ 138,000
This fantastic apartment for sale in Chania, Crete, is located in the small and peaceful vil…
Таунхаус 2 спальни в Георгиополис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Дом 4 спальни в Maza, Греция
Дом 4 спальни
Maza, Греция
3 ванных комнат
€ 610,000
Фантастическая вилла на продажу в Ханье, Апокоронас, расположенная прямо на окраине деревни …
Дом 3 спальни в Maza, Греция
Дом 3 спальни
Maza, Греция
2 ванных комнат
€ 455,000
Удивительная каменная вилла на продажу в Маза, Апокоронас, которую можно охарактеризовать ка…
Дом 1 спальня в Likotinerea, Греция
Дом 1 спальня
Likotinerea, Греция
1 ванных комнат
€ 150,000
This amazing stone built house for sale in Apokoronas, is located in the village of Kalamits…
Коттедж 3 спальни в Георгиополис, Греция
Коттедж 3 спальни
Георгиополис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
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