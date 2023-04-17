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Купить квартиру в Георгиополис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Георгиополис, Греция
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
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