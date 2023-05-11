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Виллы с видом на горы в Гази, Греция

Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Вилла 6 спален в Палиокастро, Греция
Вилла 6 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 2,500,000
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