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Таунхаусы с видом на море в Гази, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Гази, Греция
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Гази, Греция
Комнаты 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€150,000
Realting.com
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