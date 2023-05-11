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Таунхаусы в Гази, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Количество этажей 4
€ 320,000
Таунхаус 8 комнат в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 300,000
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