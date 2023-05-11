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Жильё с видом на горы в Гази, Греция

17 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Количество этажей 4
€ 320,000
Квартира 1 комната в Гази, Греция
Квартира 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Таунхаус 8 комнат в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 300,000
Квартира 2 комнаты в Каврохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 5 спален в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 520,000
Коттедж 8 спален в Аммудара, Греция
Коттедж 8 спален
Аммудара, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 850,000
Коттедж 5 спален в Гази, Греция
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 680,000
Коттедж 4 спальни в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Квартира 3 спальни в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 240,000
Коттедж 1 комната в Палиокастро, Греция
Коттедж 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Вилла 1 комната в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 3 спальни в Палиокастро, Греция
Коттедж 3 спальни
Палиокастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 3 спальни в Палиокастро, Греция
Коттедж 3 спальни
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 370,000
Коттедж 2 спальни в Каврохори, Греция
Коттедж 2 спальни
Каврохори, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Коттедж 4 спальни в Аммудара, Греция
Коттедж 4 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 490,000
Коттедж 3 спальни в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Вилла 6 спален в Палиокастро, Греция
Вилла 6 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 2,500,000
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