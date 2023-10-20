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18 объектов найдено
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Дом 5 спален
Аммудара, Греция
5
551 м²
Эта красивая вилла расположена в районе Лигария, в 21 км от города Ираклион. Его дизайн очен…
€2,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
80 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
107 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
4
250 м²
1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Ano Kalesa, Греция
3
-2
132 м²
4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Гази, Греция
2
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
6
2
220 м²
2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с furnishings
Гази, Греция
10
3
274 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Като Калеса, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
1
372 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
1
300 м²
1
Продаётся очень уникальный дизайн и концепция, призванная вызвать архитектуру кальдеры класс…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
1
397 м²
1
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€2,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€490,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
4
2
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
8
6
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€2,50 млн
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