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Коттеджи с видом на горы в Гази, Греция

Коттедж В архив
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10 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 520,000
Коттедж 8 спален в Аммудара, Греция
Коттедж 8 спален
Аммудара, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 850,000
Коттедж 5 спален в Гази, Греция
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 680,000
Коттедж 4 спальни в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 1 комната в Палиокастро, Греция
Коттедж 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коттедж 3 спальни в Палиокастро, Греция
Коттедж 3 спальни
Палиокастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 3 спальни в Палиокастро, Греция
Коттедж 3 спальни
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 370,000
Коттедж 2 спальни в Каврохори, Греция
Коттедж 2 спальни
Каврохори, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Коттедж 4 спальни в Аммудара, Греция
Коттедж 4 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 490,000
Коттедж 3 спальни в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
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