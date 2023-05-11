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Квартиры в Гази, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гази, Греция
Квартира 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Квартира 2 комнаты в Каврохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 1 комната в Аммудара, Греция
Квартира 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
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