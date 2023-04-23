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Жильё с видом на море в Галатас, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Галатас, Греция
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
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