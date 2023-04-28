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Коттеджи в Флорина, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спален в Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…

Параметры недвижимости в Флорина, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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