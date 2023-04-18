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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Флорина, Греция

Municipality of Florina
2
Флорина
2
demos amyntaiou
1
3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Коттедж 5 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спаленв Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…

Параметры недвижимости в периферийная единица Флорина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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