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Дома в периферийная единица Флорина, Греция

4 объекта найдено
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Западная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Западная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Аминтайо, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Аминтайо, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drosopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€165,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Флорина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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