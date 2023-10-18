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Квартиры в периферийная единица Флорина, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с Spalni в Olympiada, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Olympiada, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Fully furnished apartment is located in Olympiada village 400 meters from the beach. The apa…
€62,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Флорина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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