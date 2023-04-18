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Купить недвижимость с бассейном в Тира, Греция

2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Коттедж 4 спальнив Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
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