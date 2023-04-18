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Купить недвижимость в Тира, Греция

4 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 800,000
Santorini, Thira: In a unique part of the island Under construction Detached house for sale …
Домв Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
360 м²
€ 1,600,000
Santorini, Thira: In a unique spot of the island, 2 Detached Houses, under construction, of …
Вилла 5 спаленв Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Коттедж 4 спальнив Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
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