Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  6. Filyro
  7. Виллы

Виллы с бассейном в Filyro, Греция

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 737,824
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в demos kassandras, Греция
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
3 ванных комнат 250 м²
€ 542,137
Этот впечатляющий витрина предлагает несколько и гибких вариантов жизни, дом находится в 250…
Дом 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
2 ванных комнат 330 м²
€ 990,000
Код недвижимости: HPS3734 - Дом для продажи в Паллини Неа Скиони за € 990.000 . Это 330 кв. …
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 324,643
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
Коттедж 1 комната в koumpeles, Греция
Коттедж 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 193,802
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из око…
Дом 4 спальни в Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
6 Количество комнат 207 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
Коттедж 2 спальни в Charaki, Греция
Коттедж 2 спальни
Charaki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 354,155
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 162,321
Продается дуплекс площадью 52 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен н…
Вилла 4 спальни в Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,689,120
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,032,953
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 88 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3742 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 460.000 . Это 88 кв. …
Квартира 4 спальни в Chaniotis, Греция
Квартира 4 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 170 м²
€ 478,075
Property Code: 3-1033 - Apartment FOR SALE in Pallini Chaniotis for €500.000 . This 170 sq. …
Realting.com
Перейти