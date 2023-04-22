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Виллы с видом на горы в Filyro, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Filyro, Греция
Вилла 6 спален
Filyro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
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