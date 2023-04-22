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Жильё с видом на море в Filyro, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
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