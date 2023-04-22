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Жильё с видом на горы в Filyro, Греция

4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Вилла 6 спален в Filyro, Греция
Вилла 6 спален
Filyro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
Таунхаус 5 спален в Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
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