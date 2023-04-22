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Дома с бассейном в Filyro, Греция

1 объект найдено
Дом 6 спален в Filyro, Греция
Дом 6 спален
Filyro, Греция
6 Количество комнат 445 м² -1 Этаж
€ 1,180,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 445 m2, 2 Уровни, …
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