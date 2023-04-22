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Квартиры в Filyro, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Filyro, Греция
Квартира 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
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