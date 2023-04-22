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Жильё в Filyro, Греция

13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Filyro, Греция
Дом 3 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 242 м² -1 Этаж
€ 360,000
Filiro ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 242 m2, , Отличное…
Дом 3 спальни в Filyro, Греция
Дом 3 спальни
Filyro, Греция
1 ванных комнат 242 м²
€ 360,000
Код недвижимости: HPS3733 - Дом на продажу в Chortiatis Filiro для € 360.000 . Это 242 кв. …
Дом 6 спален в Filyro, Греция
Дом 6 спален
Filyro, Греция
6 Количество комнат 445 м² -1 Этаж
€ 1,180,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 445 m2, 2 Уровни, …
Дом 6 спален в Filyro, Греция
Дом 6 спален
Filyro, Греция
2 ванных комнат 445 м²
€ 1,180,000
Property Code: HPS2747 - House FOR SALE in Chortiatis Center for €1.180.000. This 445 sq. m.…
Вилла 17 комнат в Filyro, Греция
Вилла 17 комнат
Filyro, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Предлагается на продажу вилла площадью 604 кв.м на окраине города Салоники, с великолепным в…
Таунхаус 3 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни
Filyro, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 3 спальни в Filyro, Греция
Квартира 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Таунхаус 4 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Вилла 6 спален в Filyro, Греция
Вилла 6 спален
Filyro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
Таунхаус 5 спален в Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
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