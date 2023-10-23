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Дома в Фильяте, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Фильяте, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€1,50 млн
Realting.com
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