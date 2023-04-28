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Коттеджи с видом на море в Фильяте, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни
Фильяте, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
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