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Коттеджи в периферийная единица Эврос, Греция

Александруполис
1
дим Александруполис
1
дим Орестиада
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Дадья, Греция
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Коттедж 2 спальни в Ризия, Греция
Коттедж 2 спальни
Ризия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м во Фракии. Коттедж состоит из 2 спальных комна…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эврос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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