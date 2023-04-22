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Жильё в периферийная единица Эврос, Греция

Александруполис
3
дим Александруполис
3
дим Орестиада
1
4 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Дадья, Греция
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Квартира 3 спальни в дим Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни
дим Александруполис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…
Коттедж 2 спальни в Ризия, Греция
Коттедж 2 спальни
Ризия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м во Фракии. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
Вилла 5 спален в дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в периферийная единица Эврос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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