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Виллы с видом на горы в периферийная единица Эвбея, Греция

demos chalkideon
21
Халкис
21
Эретрия
3
Вилла В архив
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15 объектов найдено
Вилла 1 комната в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Вилла 7 комнат в Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 6 спален в Дросья, Греция
Вилла 6 спален
Дросья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 3 спальни в Ано Вафия, Греция
Вилла 3 спальни
Ано Вафия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 1 комната в Оропос, Греция
Вилла 1 комната
Оропос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
Вилла 2 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 2 спальни
Сикамино, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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