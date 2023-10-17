Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Эвбея
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Эвбея, Греция

Муниципалитет Халкиде
19
Халкис
19
Неа-Палатия
5
Таунхаус В архив
Очистить
21 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
Таунхаус 3 комнаты с furnishings в Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Неа Синасос, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€270,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€430,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€137,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
€180,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€360,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€305,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€185,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 194 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€130,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неротривия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неротривия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второ…
€210,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти