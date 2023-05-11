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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Жильё с бассейном в периферийная единица Эвбея, Греция
demos chalkideon
133
Халкис
133
Неа-Палатия
28
Эретрия
16
demos istiaias-aidepsou
14
Амаринтос
6
Лутра-Эдипсу
4
Неа-Артаки
4
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18 объектов найдено
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Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6
4
1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9
6
2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8
4
1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6
4
1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8
4
1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
3
2
1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
3
1
1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
7
2
1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8
3
1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13
7
1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6
3
3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 3 спальни
Паралия Авлида, Греция
5
2
1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната
Theologos, Греция
1
1
€ 680,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
4
3
1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8
5
1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 6 спален
Панорама, Греция
8
8
1
€ 1,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 910 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 2 спальни
Сикамино, Греция
5
3
1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция
с видом на горы
с видом на море
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