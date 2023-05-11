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Жильё с видом на море в периферийная единица Эвбея, Греция

demos chalkideon
133
Халкис
133
Неа-Палатия
28
Эретрия
16
demos istiaias-aidepsou
14
Амаринтос
6
Лутра-Эдипсу
4
Неа-Артаки
4
85 объектов найдено
Вилла 1 комната в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Вилла 7 комнат в Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 6 комнат в Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Таунхаус 3 спальни в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Третий этаж состоит из 4 спальных ко…
Квартира 1 комната в Скала Оропу, Греция
Квартира 1 комната
Скала Оропу, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 53,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Квартира 4 спальни в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 8 спален в Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 комнаты в Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 10 спален в Сета, Греция
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни в Лукисия, Греция
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спален в Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Квартира 1 спальня в Агиос Лукас, Греция
Квартира 1 спальня
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 55,650
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
Коттедж 3 спальни в Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
Коттедж 3 спальни в Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальни в demos istiaias-aidepsou, Греция
Коттедж 2 спальни
demos istiaias-aidepsou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 84,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 11 спален в demos kymes - aliberiou, Греция
Коттедж 11 спален
demos kymes - aliberiou, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Квартира 3 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 265,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Сета, Греция
Квартира 2 спальни
Сета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и …
Коттедж 3 спальни в Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Таунхаус 3 спальни в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos chalkideon, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
Таунхаус 5 спален в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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