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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Жильё с видом на горы в периферийная единица Эвбея, Греция
demos chalkideon
133
Халкис
133
Неа-Палатия
28
Эретрия
16
demos istiaias-aidepsou
14
Амаринтос
6
Лутра-Эдипсу
4
Неа-Артаки
4
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79 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
1
1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7
1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3
1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11
5
1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Третий этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6
3
1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Квартира 2 спальни
Псахна, Греция
3
1
2/1
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6
4
1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
5
2
1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8
4
1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9
3
1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4
1
1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6
3
1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4
3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6
3
1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6
4
1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 2 спальни
demos istiaias-aidepsou, Греция
3
1
1
€ 84,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 11 спален
demos kymes - aliberiou, Греция
13
4
1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Квартира 1 комната
Сета, Греция
1
1
1/1
€ 28,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни
Сета, Греция
3
1
1
€ 65,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и …
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4
1
1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
7
2
1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальни
Крионеритис, Греция
5
2
1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
4
2
1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Коттедж 2 спальни
Магула, Греция
4
2
1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Таунхаус 2 спальни
Гимно, Греция
4
2
1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни
Акти Ниреос, Греция
4
1
1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 4 спальни
Маникия, Греция
5
3
1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8
4
1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
3
2
1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
1
1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция
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