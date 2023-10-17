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периферийная единица Эвбея
Дома
Дома в периферийная единица Эвбея, Греция
Муниципалитет Халкиде
100
Халкис
100
Неа-Палатия
16
Эретрия
16
Муниципалитет Истия-Айдипсос
10
Амаринтос
4
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112 объектов найдено
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
8
5
570 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kakoperato, Греция
3
1
81 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 81 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
5
1
195 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
4
1
135 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
4
2
100 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лукисия, Греция
5
3
196 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€375,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Халкуцион, Греция
4
2
249 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
4
1
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
1
200 м²
1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€690,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
4
1
120 м²
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лихас, Греция
6
2
163 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
€275,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
3
98 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
€168,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Оропос, Греция
3
1
210 м²
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
€285,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Маркопуло Оропу, Греция
6
5
260 м²
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
€300,000
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden
Оропос, Греция
600 м²
Oropos northeast from Athens, unfinished detached house 600 sq.m. on a plot of 8 acres, 3 le…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
4
2
104 м²
1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
11
5
369 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€865,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
6
3
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€365,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Эретрия, Греция
6
2
230 м²
2
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна. 1 этаж - гостиная с ками…
€120,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сикамино, Греция
6
4
280 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Халкуцион, Греция
3
2
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€135,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Халкуцион, Греция
1
125 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Оропу, Греция
9
3
225 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Сета, Греция
3
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€108,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Илия, Греция
9
6
600 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,15 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пилион, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Магула, Греция
6
3
190 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
€335,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с Spalni
Сикамино, Греция
7
4
253 м²
Код недвижимости: 1103 - Дом для продажи в Аттике - Восточный Сикамино для € 90.000. Это 253…
€90,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с лифтом, с камином
Муниципалитет Халкиде, Греция
5
395 м²
Акважированный коттедж в идеальном месте, подходящем для семейного отдыха. Очень близко к Аф…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувес, Греция
4
120 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
€450,000
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