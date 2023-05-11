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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Эвбея, Греция

demos chalkideon
69
Халкис
69
Неа-Палатия
17
Эретрия
11
demos istiaias-aidepsou
8
Амаринтос
3
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3 объекта найдено
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 2 спальни в demos dirphyon - messapion, Греция
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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