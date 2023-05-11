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Квартиры с видом на море в периферийная единица Эвбея, Греция

demos chalkideon
23
Халкис
23
Неа-Палатия
5
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Скала Оропу, Греция
Квартира 1 комната
Скала Оропу, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 53,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 4 спальни в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 1 спальня в Агиос Лукас, Греция
Квартира 1 спальня
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 55,650
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 3 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 265,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Сета, Греция
Квартира 2 спальни
Сета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни в Филла, Греция
Квартира 2 спальни
Филла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 155,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
Квартира 4 спальни в Панорама, Греция
Квартира 4 спальни
Панорама, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 4 спальни в demos chalkideon, Греция
Квартира 4 спальни
demos chalkideon, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж -1/1
€ 335,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на цокольном этаж…
Квартира 1 комната в Эретрия, Греция
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
Квартира 2 спальни в Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни
Эдипсос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 200,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
Квартира 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 136,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 1 спальня в Халкуцион, Греция
Квартира 1 спальня
Халкуцион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 53,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Неа-Артаки, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 210,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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