ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Эритре
Коттеджи
Коттеджи в Эритре, Греция
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 спальни с парковкой
Греция
2
200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€348,087
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€376,753
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
234 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 234 m2, 2 Уро…
€596,721
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиури, Греция
4
2
210 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€292,479
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Като Калеса, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€694,019
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Korakiana, Греция
6
2
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€584,959
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
5
164 м²
3
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€397,814
Рекомендовать
Дом
Греция
280 м²
Продается двухэтажный коттедж 280 кв.м в районе Мани, в области Восточного Пелопонесса. Котт…
€348,087
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
2
1
40 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€267,693
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Kriopigi, Греция
6
2
700 м²
Код недвижимости: HPS196 - Вилла на продажу в Кассандре Криопиги за € 2.500.000 . Это 700 кв…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Крит, Греция
3
112 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€307,020
Рекомендовать
Дом 7 спален с Spalni
Plaka, Греция
7
4
Этот дом в Ханья Крит на продажу имеет общую жилую площадь 190 кв.м на 3 уровнях, и он был п…
€350,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL