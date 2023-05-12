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Виллы с бассейном в Эретрия, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
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