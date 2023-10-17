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Виллы в Эретрия, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€920,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€685,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
€1,50 млн
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