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Таунхаусы с видом на горы в Эретрия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
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