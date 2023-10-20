ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Эретрия
Студии
Квартиры-студии в Эретрия, Греция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Mykonos, Греция
9
8
750 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,46 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
105 м²
1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€85,136
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Греция
4
136 м²
3/3
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€606,142
Рекомендовать
Дом
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
€695,119
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
3
1
94 м²
8/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
€772,163
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
1
134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
1
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€229,669
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,26 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Греция
6
250 м²
4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
€516,374
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kounavi, Греция
6
2
140 м²
2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€170,272
Рекомендовать
Дом 3 спальни с WC
Тасос, Греция
3
3
Property Code: 11387 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €310.000 . This 164 sq. m. …
€309,068
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
6
350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€377,350
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL