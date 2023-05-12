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Греция
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Эретрия
Жильё с видом на море в Эретрия, Греция
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9 объектов найдено
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Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3
1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6
3
1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6
3
1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8
4
1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
1
1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
1
1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13
7
1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
3
1
1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
3
1
1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
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